Auf den Pisten an Niedersachsens höchstem Berg an der Grenze zu Sachsen-Anhalt liegen höchstens noch Schneereste, wie auf Webcams zu sehen ist. Das wichtige Weihnachts- und Silvestergeschäft fiel in diesem Jahr für die Harzer Liftbetreiber so gut wie aus. Damit ist der Harz nicht alleine. In ganz Deutschland und bis in die österreichischen Alpen kämpfen Skigebiete mit dem Wetter.