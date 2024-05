"Auf die Matte, fertig, los!" – der Name ist Programm beim Familienyoga im Wittenberger Melanchthongarten am Himmelfahrtstag. Jung und Alt machen gemeinsam entspannende Übungen und entfliehen so dem stressigen Alltag. Bildrechte: imago images/CTK Photo

Angeleitet wird die Stunde von einer zertifizierten Yogalehrerin. Mitzubringen sind eine Matte, Decke oder ein Handtuch. Dann kann es auch schon losgehen. Beginn ist um 11 Uhr. Um eine Anmeldung unter service@luthermuseen.de oder telefonisch unter 03491 4203 171 wird gebeten. Die Teilnahme ist kostenlos.

Spannende Pferderennen werden an Himmelfahrt im Herrenkrug geboten. 36 Galopper und 45 Traber reiten um die Wette. Traditionell ist der Tag den Amateurreiterinnen und Amateurreitern gewidmet. Es geht um ein Gesamtpreisgeld von 41.500 Euro. Beginn ist um 13 Uhr, Eintrittskarten sind ab sieben Euro zu haben. Bildrechte: imago/Frank Sorge

Im Tangermünder Ortsteil Bölsdorf werden seit 30 Jahren traditionell an Christi Himmelfahrt die Modellflugzeuge gen Himmel geschickt. Groß und Klein haben dabei ihren Spaß und können die Flieger der anderen bestaunen. Los geht es auf dem Vereinsgelände des Modellflugclubs "Albatros" um 10 Uhr. Der Eintritt beträgt sieben Euro.

Eintauchen in die Welt des 18. Jahrhunderts und das auch noch geführt von einer Kennerin. Christiane Brickmann lädt Besucherinnen und Besucher am Donnerstag ins Schloss Wörlitz. Christiane Brickmann ist die Kastellanin des Museums und kennt jeden Winkel und jede Geschichte. Sie wird vor allem die für damalige Zeiten fortschrittlichen Ideen zum Thema Hygiene vorstellen. Treffpunkt für alle Neugierigen ist 16:30 Uhr an der Freitreppe von Schloss Wörlitz. Die Führung kostet 12 Euro. Da die Teilnehmendenzahl begrenzt ist, wird um Anmeldung unter schloss-woerlitz@gartenreich.de oder 0349 / 0540920 gebeten.



Himmelfahrt wirklich richtig groß feiern, nämlich unter riesigen ausgedienten Braunkohlebaggern – das geht in Ferropolis, der Stadt aus Eisen bei Gräfenhainichen. Seit nun schon 23 Jahren gibt es diese Tradition und immer mehr Menschen nutzen diesen Freiluft-Gottesdienst für einen Ausflug nach Ferropolis mit dem Fahrrad, zu Fuß oder mit dem Auto. Gehalten wird der Gottesdienst in diesem Jahr vom Regionalbischof Johann Schneider aus Halle. Der Bläserchor Gräfenhainichen unterstützt den Gesang musikalisch. Beginn ist 10:30 Uhr. Bildrechte: picture alliance / Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa | Jan Woitas