Dafür wollen sich die Häuser nach eigenen Angaben vernetzten und Abläufe optimieren. Vor allem Patienten mit Herzleiden sollen davon profitieren. Notfälle können demnach künftig schneller behandelt und operiert werden. Der Stendaler Chef der Kardiologie, Michael Gross, sprach vom "größten Akut- und Schwerpunktkrankenhaus im nördlichen Sachsen-Anhalt". Damit profitierten vor allem die Menschen in der Region. Die nun geschlossene Vereinbarung sieht eine generelle Vernetzung von Krankenhäusern mit unterschiedlichen Versorgungsschwerpunkten vor. Eine ähnliche Kooperation gibt es bereits zwischen Uniklinik und den Pfeifferschen Stiftungen in Magdeburg .

Den Krankenhäusern in Sachsen-Anhalt stehen für die Patientenbehandlung in diesem Jahr rund 82,5 Millionen Euro mehr als im Vorjahr zur Verfügung. Trotzdem ist der Verband der kommunalen und landeseigenen Krankenhäuser (VKLK) skeptisch, dass das Geld reichen wird. Auch die Krankenhausgesellschaft des Landes sieht enorme wirtschaftliche Herausforderungen. Demnach ist die Situation der Kliniken in Sachsen-Anhalt so dramatisch wie noch nie, so eine bundesweite Befragung aus dem Dezember. Personal- und Sachkosten wirkten sich massiv auf die Liquidität der Häuser aus, so die Krankenhausgesellschaft.