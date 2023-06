Allein von Donnerstag auf Freitag seien dort in 24 Stunden 74,6 Liter Niederschlag gemessen worden, so der Deutsche Wetterdienst (DWD) . Bisher habe der 24-Stunden-Rekord dort bei 64,1 Litern Regen pro Quadratmeter gelegen, gemessen am 22. August 1971.

Stark geregnet hat es laut DWD-Auswertung zwischen Donnerstag und Sonnabend auch in Blankenburg im Harz (89,9 Liter Niederschlag pro Quadratmeter), in Ummendorf in der Börde (85,2 Liter), in Demker im Landkreis Stendal (83,6 Liter) und in Hakeborn im Salzlandkreis (83,1 Liter).