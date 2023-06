Beim "Lambert"-Unwetter Ende vergangener Woche hat es dem DWD zufolge an mehreren Orten in Sachsen-Anhalt so viel geregnet wie normalerweise im gesamten Juni zu erwarten ist. In Gröningen in der Börde ist demnach mit rund 108 Litern pro Quadratmeter in 48 Stunden ein neuer Höchststand gemessen worden.