Was Verkehrsschilder bedeuten und welche Regeln auf der Straße gelten, das müssen Kinder möglichst frühzeitig lernen. Nur so lassen sich Unfälle auf dem Schulweg vermeiden. In Sachsen-Anhalt ist Verkehrserziehung daher Teil des Lehrplans. Bei der Vermittlung sind viele Schulen und Kitas aber dringend auf die Verkehrswachten im Land angewiesen, die den Kindern zum Beispiel in sogenannten Verkehrsgärten die Grundlagen praktisch beibringen.