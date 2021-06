In der Kindheit lässt sich die Freiwillige Feuerwehr oft noch in den Alltag unterbringen. Die Schwierigkeiten gehen meistens ab 16 los.

In der Kindheit lässt sich die Freiwillige Feuerwehr oft noch in den Alltag unterbringen. Die Schwierigkeiten gehen meistens ab 16 los. Bildrechte: MDR/Leonard Schubert

Um das Aussterben der Freiwilligen Feuerwehr zu verhindern, wurde in den letzten Jahren kräftig in Nachwuchsarbeit investiert. Mit Erfolg. Von 2010 bis 2020 stieg die Zahl der Kinder- und Jugendfeuerwehrleute in Sachsen-Anhalt um 5.000 an. Trotzdem macht Meißner sich erhebliche Sorgen. Denn der Nachwuchs tritt nach der Jugendfeuerwehr zu oft aus der Feuerwehr aus, anstatt in den aktiven Dienst zu wechseln. "Zwischen 16 und 18 Jahren verlieren wir die meisten Leute", erzählt er bedauernd.