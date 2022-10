Für die Nachwuchsgewinnung präsentiert sich die Polizei Sachsen-Anhalts in all ihren Facetten auf dem Domplatz in Magdeburg. Der erste Aktionstag dieser Art steht am Freitag unter dem Motto "Polizei zum Anfassen" und soll junge Menschen für den Beruf begeistern. Dabei geht es laut dem federführenden Landeskriminalamt so authentisch wie möglich zu.