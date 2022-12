Bei Gorgas-Lichtenecker in Sangerhausen haben aber nicht alle eine 4-Tage-Woche: die Chefs sowie das Büro und der Architekt der Baufirma sind an fünf Tagen erreichbar. Denn nur so lasse sich die Arbeit auf den Baustellen so vorbereiten und koordinieren, dass die Mitarbeiter zu ihrer Vier-Tage-Arbeitswoche kommen.