Arbeitszeitmodell Thüringer Unternehmen führt Vier-Tage-Woche ein

In skandinavischen Ländern wird die Vier-Tage-Woche nicht nur diskutiert, sondern teils schon praktiziert. In Belgien ist sie sogar gesetzlich geregelt. Auch deutsche Unternehmen zeigen sich zunehmend offener für das Thema. Ein kleiner Familienbetrieb in Kahla macht jetzt Nägel mit Köpfen. In der Dr. Eberhardt GmbH gilt ab 1. Oktober 2022 die Vier-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich.