In Lutherstadt Wittenberg wurde mit einer öffentliche Gedenkstunde auf dem Neuen Friedhof in der Dresdener Straße vor allem an "die Toten beider Weltkriege sowie an die Opfer von Krieg, Gewalt und Vertreibung in der heutigen Zeit" erinnert, heißt es in einer Pressemittelung der Stadt. Auch auf dem städtischen Friedhof II in Stendal, dem Ehrenfriedhof in Burg, dem städtischen Zentralfriedhof in Quedlinburg, dem Städtischen Friedhof in Halberstadt, dem Gardeleger Friedhof in der Bismarker Straße und dem Städtischen Friedhof in der Althaldensleber Straße in Haldensleben wurde Kriegstoten und Regimeopfern mit einer Kranzniederlegung gedacht. Haldensleben betonte in ihrer Veranstaltungsankündigung das Gedenken an die Opfer, die wegen ihrer Überzeugung, Religion oder Rasse verfolgt, geschunden und ermordet wurden.