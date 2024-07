Aktuell sind nach Angaben des statistischen Landesamtes in Halle etwa 20.100 Wärmepumpen in Betrieb. Damit liegt die umweltfreundliche Technologie in Sachsen-Anhalt nur auf Platz fünf, noch hinter reinen Strom-oder Pelletheizungen. Stark vertreten ist weiterhin Öl. Damit werden 122.000 Heizungen befeuert. Wichtigster Energieträger bleibt aber unangefochten das Gas: Derzeit laufen in Sachsen-Anhalt 332.000 Gasheizungen. Wie aus Statistiken zu entnehmen ist, hängt das auch mit dem Wohnungsbestand in Sachsen-Anhalt zusammen. Von den etwa 581.000 Wohngebäuden sind 306.000 vor 1949 errichtet worden. Seit der politischen Wende wurden 149.000 Häuser neu gebaut.