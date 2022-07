"Wir sind an einem kritischen Punkt", begründete Thomas Friedhoff, Referent des Feuerwehrflugdienstes Niedersachsen. Der sogenannte Graslandfeuerindex steige landesweit auf Stufe 4 von 5, der Boden sei trocken . Im Harz sei die Situation teilweise extrem.

In der Mittelgebirgsregion hatten in diesem Jahr bereits mehrfach Waldflächen gebrannt. Zuletzt musste die Feuerwehr am Montag eine Fläche nahe Thale löschen. Mit der aktuellen Hitzewelle könnten weitere Feuer ausbrechen.