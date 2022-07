Bundesweit am wärmsten war es dem MDR-Wetterstudio zufolge in dieser Nacht in Heidelberg und in Halle in NRW mit 26,9 Grad. Spitzenwert in Sachsen waren 22,5 Grad in Chemnitz, der tiefste Wert wurde in Marienberg-Kühnhaide gemessen mit 8,1 Grad. In Sachsen-Anhalt war es in der Nacht in Zeitz mit 22,6 Grad am wärmsten, sogar auf dem Brocken zeigte das Thermometer noch 21,4 Grad an. In Thüringen wurde in Erfurt mit 22,3 Grad der höchste Wert und in Kaltensundheim mit 12,0 Grad der niedrigste Nachtwert erreicht.