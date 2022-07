In der Diskussion geht es oft um Wegebau, Wasserentnahmestellen und Kameras, die automatisch Waldbrände erkennen. Das sind aber in Wirklichkeit keine präventiven Maßnahmen, sondern Einsatzvorbereitung, damit die Feuerwehr im Ernstfall schneller handeln kann. Bei Prävention geht es darum, die Faktoren zu beeinflussen, die Feuerausbreitung begünstigen. Wetter und Topografie können wir nicht beeinflussen, aber die verfügbare Biomasse, also das verfügbare Brennmaterial. Wenn ich 20 bis 30 Meter rechts und links der Waldwege Schutzzonen ausweise, dort die Brandlast reduziere, also mulche und mähe und Bäume entferne, habe ich im Wald sehr viele Pufferzonen, in denen selbst ein heißer Waldbrand keine Nahrung mehr findet. Dann kommt er als relativ harmloses Feuer an dem Weg an.