Grabungen bei Eilsleben Hinweise auf Menschenopfer vor 7.500 Jahren gefunden

Mit zwölf Hektar Gesamtfläche ist die Anlage eine der größten ihrer Zeit und liegt an der nördlichen Peripherie des jungsteinzeitlichen Siedlungsraumes. Vor etwa 7.500 Jahren gab es eine massive Einwanderung von Bauern aus Anatolien und der Ägäis. "Diese Menschen siedelten auf den fruchtbaren Lössböden der Magdeburger Börde und drängten die ansässigen Jäger-Sammler-Gesellschaften der Mittelsteinzeit in die für Ackerbau weniger geeigneten Zonen ab", sagte Laura Dietrich. Sie leitet als Archäologin an der Universität Halle die Ausgrabungen.