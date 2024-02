Viele Menschen in Sachsen-Anhalt müssen sich am Montag auf Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten kommunaler Verkehrsunternehmen zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Man habe auch in der zweiten Verhandlungsrunde mit dem kommunalen Arbeitgeberverband Sachsen-Anhalts am Donnerstag keine Einigung erzielen können, hieß es.