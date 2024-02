Die mehr als 208.000 Schülerinnen und Schüler in Sachsen-Anhalt erhalten am Freitag ihre Zwischenzeugnisse, bevor sie in die Winterferien starten. Wer wegen des Warnstreiks nicht zum Unterricht erscheinen könne, erhalte das Zwischenzeugnis nach den Ferien, so der Sprecher. Mit Blick auf die Viertklässler sagte Kühne, die Fristen für die Anmeldung an weiterführenden Schulen seien großzügig gestaltet, sodass es hier keine Probleme geben sollte.