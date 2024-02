Während der Verhandlungen habe man sich aber auf keinen Kaufpreis einigen können, der den privaten Gesellschaftern zugute gekommen wäre, heißt es in der Erklärung. Demnach hatte sich der Burgenlandkreis zunächst bereit erklärt, die jährlichen Defizite der Straßenbahn in sechsstelliger Höhe zu tragen. Die Stadt Naumburg wollte die Infrastruktur (Schienennetz und Depot) weiter finanzieren. Am Ende habe man mit den privaten Gesellschaftern aber keine Lösung finden können.

Landrat Götz Ulrich (CDU) will sich am Mittwoch im Rahmen einer Pressekonferenz zu den gescheiterten Verhandlungen äußern. Er wird in der Erklärung mit den Worten zitiert: "Die Naumburger Straßenbahn spielt eine wichtige Rolle für den Tourismus im Landkreis. Wir haben daher unsere ganzen Bemühungen in eine effektive Lösung gelegt, die alle Beteiligten zufriedenstellen sollte."