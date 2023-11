Bildrechte: dpa

Am Donnerstag Warnstreik an Uni-Klinik Halle und Landesstraßenbaubehörde

23. November 2023, 13:11 Uhr

Am Donnerstag gibt es an der Uni-Klinik Halle Warnstreiks. Die Gewerkschaft Verdi hat auch die Mitglieder der Landesstraßenbaubehörde in Magdeburg zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Sie will den Druck auf die Länder als Arbeitgeber erhöhen.