In Sachsen-Anhalt warnte der Deutsche Wetterdienst für Mittwoch vor Frost und Schneefall. Im Burgenlandkreis wird vor Glatteis wegen gefrierenden Regens gewarnt. Am Mittwochnachmittag hieß es, vom Südwesten bis in die Börde werde mit aufkommenden bis ausgreifenden Schneefällen gerechnet. Bis Donnerstagvormittag sei mit bis zu 15 Zentimetern Neuschnee zu rechnen. Im Harz werde außerdem Frost erwartet.