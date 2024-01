Der Wintereinbruch mit Schnee und Glätte sorgte auf den Straßen in Sachsen-Anhalt in der Nacht und am Donnerstagmorgen kaum für Probleme. Wie die Lagezentren MDR SACHSEN-ANHALT am Morgen mitteilten, ist es wider Erwarten ruhig geblieben. Größere Unfälle habe es in der Nacht nicht gegeben. Die Räumdienste seien überall im Einsatz.