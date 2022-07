In Sachsen-Anhalt gibt es teils lange Wartezeiten in den Bürgerämtern. Das teilten Sprecher der jeweiligen Städte und Landkreise mit. Vor allem in den größeren Städten gibt es eine lange Liste mit zu bearbeitenden Fällen.

In Halle brauchen die Einwohnerinnen und Einwohner sehr viel Geduld bei der Buchung eines Termins bei den Bürgerservicestellen. Nach Angaben der Stadt gibt es die nächsten freien Termine erst in sechs bis acht Wochen. Besonders vor den Sommerferien und zum Beginn des Wintersemesters an der Martin-Luther-Universität würde das Einwohnermeldeamt mit Terminanfragen strapaziert. Da in diesem Jahr wieder mehr Menschen in der Pandemie verreisen, würde es zudem ein erhöhtes Antragsvolumen bei Personalausweisen und Reisepässen geben.