Lange Wartezeiten Ausländerbehörden in Sachsen-Anhalt überlastet

Er sucht das Foto von einem Schreiben der Ausländerbehörde auf dem Handy heraus. Es bestätigt ihm, dass er sich gekümmert hat und teilt mit, dass die Behörde sich noch bis November Zeit nehmen wird, um seinen Antrag zu bearbeiten. Bis dahin möchte er wegen der Überlastung der Behörde von weiteren E-Mails absehen, steht da sinngemäß. Seine Aufenthaltserlaubnis ist aber jetzt schon abgelaufen. Das Studieren ist mit dem Schreiben zwar weiter möglich, aber bis zur Aufenthaltserlaubnis darf der Student keiner Arbeit nachgehen. Für seinen Unterhalt müsse er illegal arbeiten, sagt er achselzuckend. Würde er Familie und Freunde in der Heimat besuchen, dürfe er im Anschluss außerdem nicht wieder nach Deutschland einreisen, erklärt er.

Für Stefanie Mürbe vom Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt ist das nichts Neues. Gerade in den Städten Magdeburg und Halle seien die Bearbeitungszeiten extrem lang: "Besonders krass ist das bei Einbürgerungen – bis zu drei Jahre. Aber auch sowas wie Aufenthaltserlaubnisse erteilen oder verlängern oder Arbeitserlaubnisse erteilen, dauert so lange, dass die Personen häufig Arbeitsplatzangebote verlieren", erzählt Mürbe. Die Wartezeiten seien schon lange ein Problem – seit der Pandemie sei es aber besonders extrem, so Mürbe.