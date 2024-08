In vielen Regionen Sachsen-Anhalts ist die Zahl der Wasserrohrbrüche im Trinkwassernetz in den vergangenen Jahren zurückgegangen. Wie die Betreiber mitteilten, liegt das an Modernisierungen und Investitionen aus den vergangenen Jahren.

So haben etwa die Städtischen Werke Magdeburg (SWM) im vergangenen Jahr nach eigenen Angaben 67 Wasserrohrbrüche verzeichnet. Vor zwanzig Jahren seien es 132 Fälle gewesen. In anderen Gebieten wie Wernigerode, der Börde oder Salzwedel ist die Entwicklung ähnlich.

Die Wasserverbände planen in den kommenden Jahren stellenweise Millioneninvestitionen, um die Netze intakt zu halten. Teils wird auch in eine bessere Überwachung der Leitungen investiert, etwa in Dessau. So sollen Lecks früher erkannt oder mithilfe von Software und digitalen Zwillingen der Netze bessere Entscheidungen bei Problemen getroffen werden.