Die Nachfrage bei Wasserversorgern in Mitteldeutschland bestätigt das. Aus Chemnitz schreibt der dortige Versorger eins: "Auch bei sehr lang anhaltenden Frostsituationen der Vergangenheit sind unsere Leitungen nicht eingefroren. Rohrschäden in unserem Trinkwasserleitungsnetz treten immer wieder auf und sind insofern Bestandteil unserer täglichen Arbeit. Wir erwarten in der gegenwärtigen Wettersituation keine Zunahme dieser Ereignisse."

Das melden auch die Versorger aus Dresden, Magdeburg, Görlitz und Erfurt zurück. Und selbst aus dem Raum Weimar, wo es diese Woche besonders kalt war: In Bad Berka wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch der deutschlandweit tiefste Wert gemessen, minus 17 Grad. Kein Problem für die Rohre, schreibt die Werkleiterin des Wasserversorgungszweckverbands Weimar: "Rohrbrüche, die in diesem Winter auf die Kälte zurückgeführt werden können, konnten wir nicht verzeichnen. Einzig ein Hausanschluss ist in der vergangenen Nacht im Bereich Bad Berka eingefroren."