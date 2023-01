Willingmann sieht dafür bereits vielversprechende Ansätze. "Wir sind dabei, beim Wasserstoff den Sprung in die industrielle Herstellung wie Nutzung zu schaffen, auch dank gemeinsamer Forschung etwa der Fraunhofer-Gesellschaft und Linde AG in Leuna. Unsere energieintensive Industrie wird grünen Wasserstoff in einem hohen Maße brauchen", sagte er. Sachsen-Anhalt nehme dabei eine führende Rolle ein. "Hier ist in der Forschung, aber auch im Aufbau entsprechender Infrastrukturen für die Nutzung von klimaneutralem, grünem Wasserstoff viel Dynamik."