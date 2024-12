Bildrechte: picture alliance / dpa-tmn | Mascha Brichta

Baumschule Vogel

Anderbeck-Huy (Ausschilderung ab Hauptstraße folgen)

Wann: 7. und 8.12. sowie 14. und 15.12.24, jeweils von 10 bis 16 Uhr. Es gibt Essen und Glühwein.

Was: Nordmanntanne und weitere Sorten



Harzer Tanne

Forsthaus Kohlenschacht, Ballenstedt

Wann: An allen Adventswochenenden vom 29.11.24 bis 22.12.2024 (freitags, samstags, sonntags), 10 bis 16 Uhr mit Wald-Imbiss und Lagerfeuer

Was: Nordmanntanne und Blautanne



Weihnachtsbäume Krimmling



Höfenstr 2 in 06502 Thale OT Weddersleben

Suderöder Chaussee 103 in 06484 Quedlinburg OT Quarmbeck

Wann:



30.11. – 01.12.

07.12. – 08.12.

14.12. – 15.12.

21.12. – 22.12.

In Weddersleben ist das Schlagen jeweils von 10-15 Uhr möglich, in Quedlinburg jeweils von 9-15 Uhr

Was: Nordmanntanne, Fichte, Blaufichte