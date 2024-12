In Sachsen-Anhalt sowie allen weiteren östlichen Bundesländern sinkt nach Angaben des Deutschen Wetterdiensts (DWD) die Wahrscheinlichkeit für "weiße Weihnachten" durch den Klimawandel von Jahr zu Jahr immer weiter. Das bedeutet zwar nicht, dass es an Weihnachten nie mehr schneien könnte, doch gerade in den vergangenen Jahren war es laut DWD rund um Heiligabend viel zu warm gewesen, um verbreitet Schnee zu erwarten. Flächendeckende weiße Weihnachten gab es laut DWD-Statistik zuletzt vor 14 Jahren – im Jahr 2010. Damals lag fast das gesamte Bundesgebiet am Morgen des 24. Dezembers unter einer Schneedecke.

Die besten Chancen auf weiße Weihnachten in Sachsen-Anhalt haben die Menschen, die im Harz leben oder über die Weihnachtsfeiertage den Brocken besuchen. Im Zeitraum 1960 bis 2023 wurde in 58 von 64 Jahren vom DWD auf dem Brocken Schnee am 24. Dezember gemeldet. An der Wetterstation Wernigerode-Schierke war dies in 48 von 64 Jahren der Fall. Die meisten übrigen Stationen hingegen kommen im gleichen Zeitraum nur auf sieben bis zehn Jahre.