Die Exporte aus Sachsen-Anhalt in die Ukraine und nach Russland sind seit Kriegsbeginn vor rund einem Jahr stark zurückgegangen. Das teilte das Statistische Landesamt am Freitag mit. Demnach lag der Wert der ausgeführten Güter im Zeitraum März bis Dezember 2022 in beide Länder um jeweils 29 Prozent unter dem der Vorjahresperiode.