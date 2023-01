Statt um kulturellen Austausch geht es inzwischen um Hilfe für die Menschen in der Partnerstadt. Im März und April 2022, wenige Wochen nach Kriegsbeginn, schickten Magdeburg und das Universitätsklinikum medizinischen Bedarf wie Verbandsmaterial und Arzneimittel in die Großstadt im Süden der Ukraine. Zuvor hatte Oberbürgermeister Trümper bereits einen Brief an den russischen Präsidenten Wladimir Putin geschrieben, in dem er die sofortige Beendigung des Krieges forderte.