Wohngeld-Reform So viele Haushalte in Sachsen-Anhalt sind auf Wohngeld angewiesen

Bildrechte: Katharina Forstmair

Das sogenannte Wohngeld-Plus-Gesetz, das am 1. Januar in Kraft tritt, verspricht mehr Geld für mehr Menschen. In Sachsen-Anhalt sind schon jetzt viele Haushalte auf die Sozialleistung angewiesen. Woran das liegen könnte und was sich über Wohngeldempfänger sagen lässt, verraten fünf Fakten von MDR Data.