"Lebenswert" – ein Projekt von MDRfragt und MDR Data – will zeigen, was Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen an ihren Wohnorten schätzen. Dafür wurde im Frühjahr 2024 zunächst mehrere Wochen lang direkt nachgefragt: bei Events, mit Hilfe eines kleinen Browser-Spiels namens "Level Up! Deine Region" und bei der MDRfragt-Gemeinschaft.



Der Clou: Bei der Befragung wurden keine Antwortmöglichkeiten vorgegeben, aus denen die Teilnehmenden wählen mussten. Stattdessen hatten die Befragten freie Hand zu sagen, was für sie vor Ort toll ist und was nicht. Damit konnten alle Teilnehmenden ihre Perspektive so einbringen, wie sie sie empfinden. Jede Stimme hat somit einen Beitrag zur regionalen Entwicklung und zum sozialen Zusammenhalt geleistet.



Um die vielen Kommentare und Antworten auswerten zu können, wurde die Hilfe eines großen Sprachmodells in Anspruch genommen. Das hat zunächst die Antworten sortiert und einander zugeordnet und anschließend Vorschläge gemacht, wie diese Kategorie heißen könnte.



Weitere Informationen finden Sie hier.