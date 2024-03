Laut Landesamt sind Wolfs- und Hunde-Spuren schwer von einander zu unterscheiden. Markant sei die Gangart der Wölfe, der sogenannte geschnürte Trab. Dabei trete die Hinterpfote in den Abdruck der Vorderpfote, wodurch eine schnurgerade Spur entstehe. Der Laufstil gilt als energiesparend. Die Pfoten-Abdrücke des Wolfs sind – ohne Krallen – mindestens acht Zentimeter lang und treten in einem Abstand von mindestens einem halben Meter auf. Wolfs-Kot weise einen hohen Anteil an Tierhaaren und Knochen auf, hieß es zur Erklärung.

Bildrechte: Wolfskompetenzzentrum Iden