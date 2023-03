Wölfe leben nach Angaben der Natur- und Artenschutzorganisation WWF oft in Familien. Sprich – in einem Rudel. Das bedeutet allerdings nicht, dass Wölfe zwangsläufig gemeinsam jagen. Üblich ist demnach, dass die Tiere sich aufteilen und ihre Beute jagen, zum Teil auch über mehrere Kilometer. Oft erlegen Wölfe , beispielsweise aus einem Rudel Rehe, die schwächsten Tiere. Dabei geraten die Wölfe in eine Art "Blutrausch" und erlegen so viel Beute, wie sie bekommen können. Das hat auch damit zu tun, dass Schafherden beispielsweise in eine Art Schockstarre verfallen können und stehen bleiben. Fressen können Wölfe etwa vier Kilo Fleisch pro Tag. Die restliche Beute verwerten sie dann in den Folgetagen als Aas.