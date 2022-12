Neue Zahlen Mehr Wölfe in Sachsen-Anhalt – auch Zahl der Angriffe auf Nutztiere steigt

Hauptinhalt

In Sachsen-Anhalt wächst die Zahl der Wölfe. Laut Wolfsmonitoring stieg die Zahl der Tiere auf 183. Das sind 23 mehr als im Vorjahr. Auch die Zahl der Fälle, in denen Wölfe Nutztiere gerissen haben, hat sich auf 75 erhöht. Umweltminister Willingmann sprach sich trotzdem dagegen aus, die Wölfe ins Jagdrecht aufzunehmen. Stattdessen solle in Herdenschutz investiert werden.