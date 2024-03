Krankheit Afrikanische Schweinepest in Sachsen weiter auf dem Rückzug

Die Zahl der Fälle von Afrikanischer Schweinepest in Sachsen ist weiter rückläufig. Wie das Gesundheitsministerium mitteilte, wurde etwa im Landkreis Görlitz im vergangenen Monat nur ein neuer Fall festgestellt. Derzeit gebe es 44 aktive Fälle. 27 weitere Fälle gelten nicht mehr als aktiv, weil ihre Feststellung länger als zwölf Monate zurückliegt.

Laut Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) konnte die Eintragung des Virus durch infizierte Wildschweine aus Polen eingedämmt werden. Die letzte Stufe des Tilgungskonzepts zur Einschränkung des Virus soll zunächst nicht angewendet werden. Allerdings will sich das Ministerium die Maßnahme vorbehalten, falls sich die Lage in der Region doch noch einmal verschärfen sollte.

Am 31. Oktober 2020 war in der Nähe von Krauschwitz im Landkreis Görlitz ein erster Fall von Afrikanischer Schweinepest bei einem Wildschwein in Sachsen festgestellt worden. Laut Ministerium hat das Land bis 2022 rund 30 Millionen Euro für die Bekämpfung der Tierseuche bereitgestellt, im vergangenen Jahr waren noch einmal knapp 30 Millionen Euro eingeplant. Um die Bewegungsfreiheit des Schwarzwilds einzuschränken, wurde dem Görlitzer Landrat Stephan Meyer (CDU) zufolge ein etwa 120 Kilometer langer Schutzstreifen errichtet.