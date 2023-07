"Wir brauchen die drastische Reduzierung des Schwarzwilds in den Schutzkorridoren, um eine Ausbreitung des ASP-Virus in noch virusfreie Regionen zu verhindern", sagte der Leiter des Krisenstabs, Sebastian Vogel. In den Korridoren soll der Schwarzwildbestand getilgt werden. Wegen des anhaltend hohen Seuchendrucks aus Polen habe zunächst der östliche Schutzkorridor entlang der Landesgrenze zu Polen Priorität. Nur so gäbe es eine Chance, eine weitere Ausbreitung der Tierseuche innerhalb der Wildschweinpopulation zu verhindern. "Danach können wir uns ausschließlich der Tilgung der Seuche innerhalb der Sperrzone widmen", so Vogel. Der Freistaat müsse aber auch auf eine mögliche Ausbreitung durch menschliche Aktivitäten in den Wäldern vorbereitet sein, hieß es am Montag.