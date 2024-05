Bildrechte: Tom Wunderlich

Leuchtendes Wochenende Nächte mit Polarlichtern faszinieren Sachsen

12. Mai 2024, 12:34 Uhr

Viele Menschen in Sachsen durften in der Nacht zum Sonnabend ein seltenes Naturspektakel bewundern. Am Wochenende hat der Himmel über Sachsen nachts fast überall in bunten Farben geleuchtet. Polarlichter waren über dem Völkerschlachtdenkmal, der Festung Königstein, der Burg Schönfels oder in der Sächischen Schweiz zu sehen. Entgegen vieler Erwartungen war der Himmel in der Nacht zum Sonntag dann aber nicht so farbenfroh wie noch in der Nacht zuvor.