In den Erstaufnahmeeinrichtungen in Chemnitz, Dresden und Leipzig leben derzeit 5.218 Menschen. Laut Landesdirektion Sachsen ist das eine Auslastung von 72 Prozent, doch es sind in diesem Jahr schon deutlich mehr Geflüchtete in den Freistaat gekommen. Der Großteil von ihnen lebt in dezentralen Einrichtungen oder bei Privatpersonen. Insgesamt sind 2022 bisher rund 56.000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine und rund 12.400 Asylbewerber aus anderen Ländern in Sachsen registriert worden.