Den Innenhof des Mehrfamilienhauses in Leipzig hat die Polizei geräumt. Niemand soll den Einsatz am 13. September im Stadtteil Südvorstadt stören. Das Sondereinsatzkommando hat sich auf der Feuertreppe in Stellung gebracht. Mohammad K. steht an einem Fenster im zweiten Stock und schaut zu den Beamten. Der junge Mann wird seit sieben Jahren in Deutschland nur geduldet. Er soll an diesem Tag abgeschoben werden – dann eskaliert die Situation.

Mohammad K. verletzt sich aus Verzweiflung mit einem Messer. Das Blut läuft von seinem Arm bis auf den Fensterrahmen. Der 27-Jährige droht damit zu springen. "Sie müssen sich nicht verletzten. Wir werden ihnen nicht wehtun", ruft ein Polizist. "Wir versprechen, wir bringen sie zu einem Arzt." Mohammad K. stimmt zu und verlässt unbewaffnet die Wohnung. Später erklärt er im Interview mit MDR exakt: "Ich habe gesagt: Ich komme mit. Ich bin kein Krimineller." Die Polizei überwältigt ihn und eskortiert ihn ins Krankenhaus. Nach mehreren Tagen kommt er vorerst in Abschiebehaft nach Dresden.

So wie Mohammad K. leben in Deutschland über 240.000 Menschen – davon knapp 12.000 in Sachsen – mit einer Duldung. Sie haben kein Asyl erhalten, doch ihre Abschiebung ist vorübergehend ausgesetzt.

Seitdem das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) Mohammad K.s Asylantrag im Jahr 2017 abgelehnt hatte, soll er Deutschland verlassen. Ein Gericht hat seine Klage dagegen 2019 abgewiesen. Er ist ein in Jordanien geborener, staatenloser Palästinenser. Die Ausländerbehörde Leipzig hat seine Duldung seitdem mehrfach verlängert, eine so genannte Kettenduldung. Dabei hatte sich gerade Mohammad K. in den letzten sieben Jahren in Deutschland gut integriert, spricht deutsch und hatte Arbeit.

Da Fach- und Arbeitskräfte in der Bundesrepublik dringend gebraucht werden, plant die Bundesregierung für Menschen wie Mohammad K. das Chancen-Aufenthaltsrecht. "Zu den Voraussetzungen gehören vor allen Dingen die Sicherung des Lebensunterhaltes, die Sprachkenntnisse und auch der Identitätsnachweis", hatte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) dazu erklärt.