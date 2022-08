Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) will für die Einsatzkräfte bei den Waldbränden der vergangenen Wochen eine besondere Anerkennung. "Das steht definitiv auf unserer To-do-Liste", sagte er im Interview mit der "Leipziger Volkszeitung". "Es ist völlig klar, dass es so etwas geben muss."

Einsatzkräfte von Freiwillige Feuerwehren, Technischem Hilfswerk, Bundeswehr und Bundespolizei hätten geholfen, ein wertvolles Stück Sachsen zu retten. Schuster denkt dabei nicht an eine Geldprämie, sondern an einen Orden. Der Flutorden an der Uniform, mit dem Brandenburg die Helfer der Oderflut ausgezeichnet habe, habe ihnen mehr gegeben als Geld, so Schuster. Das könne er sich auch in Sachsen vorstellen. Der Ministerpräsident werde das Richtige tun.