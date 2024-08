Bildrechte: IMAGO / Schöning

Gebäudesicherheit Nach Abstürzen: Balkone in Sachsen laut Experte meist sicher

25. August 2024, 08:00 Uhr

Wie sicher sind Balkone an Wohnhäusern? Diese Frage wurde durch die jüngsten Unfälle aufgeworfen. Etwa 1,5 Millionen Balkone gibt es in Sachsen. Bauexperten machen im Gespräch mit MDR SACHSEN klar, dass deren Sicherheit in den meisten Fällen gegeben ist. Doch sind Schäden an den üblichen Konstruktionen schwer zu erkennen. Ein regelmäßige Kontrolle sei deshalb sinnvoll.