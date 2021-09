In Bautzen sind beim Einsturz eines Holzbalkons während einer Geburtstagsfeier neun Menschen verletzt worden. Darunter ist auch ein vierjähriges Kind. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich das Unglück am Donnerstagabend gegen 20 Uhr. Im Rahmen einer Feier hatte sich viele Menschen auf einem Balkon im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Paulistraße aufgehalten. Unter der hohen Belastung sei dieser plötzlich zusammengestürzt. Die Gäste auf dem Balkon fielen etwa drei Meter tief auf den darunter liegenden Balkon des zweiten Stockwerkes. Dieser war zu dem Zeitpunkt leer.