Sachsen erhöht die Förderung für sozialen Wohnungsbau in Dresden und Leipzig um rund 20 Prozent. Die verbesserten Förderbedingungen hat das Kabinett in Dresden am Dienstag beschlossen. Damit ändert sich in einigen Punkten auch die bereits bestehende Richtlinie.



Laut Regionalentwicklungsminister Thomas Schmidt (CDU) will der Freistaat damit auf die stark gestiegenen Bau- und Finanzierungskosten reagieren. Sozialer Wohnungsbau solle trotzdem noch möglich sein. Künftig soll die Förderquote für einen Bau von 40 auf maximal 45 Prozent steigen. "Damit ist sicherlich so manchem Wohnungsneubauvorhaben geholfen, das bereits geplant ist, aber aufgrund der Kostensituation derzeit auf der Kippe steht."