Ein Einbruch beim Wohnungsbau würde sich nicht nur fatal auf vor allem den Wohnbedarf der Bevölkerung auswirken, sondern auch auf die Volkswirtschaft, warnten die Verbände. "Der Wohnungsbau ist ein starker Motor der Binnenkonjunktur, vor allem in der Krise", heißt es in einem gemeinsamen Statement. An der gesamten Wertschöpfungskette hingen mehr als drei Millionen Arbeitsplätze.

Zugleich warnte der Chef der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau), Robert Feiger, vor einem weiter drohenden Fachkräftemangel im Baugewerbe. Die in den vergangenen 13 Jahren aufgebaute Kapazität am Bau dürfe man "nicht leichtfertig aufs Spiel setzen". Wer einmal, wie in den Corona-Lockdowns in der Gastronomie, gehe, der sei weg, fürchtet Feiger.