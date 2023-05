Ganz profan: durch Fördermittel. In den 1980er-Jahren, als wir in Deutschland noch ungefähr drei Millionen Sozialwohnungen hatten, haben auch eine ganze Reihe Private in Sozialwohnungen investiert. Das hat sich damals gerechnet. Wir müssen auch wieder die Privaten, die viel mehr Wohnungen unter ihren Fittichen haben, dazu bekommen, dass sie in den sozialen Wohnungsbau investieren. Und ich höre inzwischen erste Anzeichen, dass private Investoren sagen: Wir wollen das mal versuchen. Dann müssen aber auch die Förderkonditionen stimmen. Und in Deutschland gibt es 16 unterschiedliche Förderrichtlinien in 16 Bundesländern. Die muss man möglicherweise anpassen, damit auch wieder private Investoren dazu bereit sind, in den sozialen Wohnungsbau einzusteigen. Die Wohnungen, die in den 80er-Jahren gebaut worden sind, sind die, die jetzt aus der Bindung fallen.