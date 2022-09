In Dresden hat die städtische Wohnungsbaugesellschaft "Wohnen in Dresden" (WiD) alle Neubauvorhaben gestoppt. Das berichten die "Dresdner Neuesten Nachrichten". Unmittelbar betroffen sind drei Vorhaben mit knapp 140 Wohnungen - der Neubau in der Florian-Geyer-Straße mit 79 Wohneinheiten, ein Wohngebäude in der Moritzburger Straße mit 30 und ein Vorhaben in der Schönaer Straße mit 28 Wohnungen.

Die WiD legt ihren umgeplanten Neubau an der Florian-Geyer-Straße in Dresden aus Kostengründen auf Eis. Bildrechte: Wiebke Müller/MDR