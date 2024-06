An diesem Wochenende startet am Matschenberg in Weigsdorf-Köblitz die Europameisterschaft im Autocross. Die Rennstrecke in dem Cunewalder Ortsteil gibt es seit 1979. In diesem Jahr haben sich laut Veranstalter 112 Fahrer aus ganz Europa angemeldet. Damit das Rennen der fliegenden Buggys wieder reibungslos über die Bühne geht, sind jede Menge freiwillige Helfer notwendig.

"Unsere Vereinsmitglieder, aber auch externe Helfer machen das in ihrer Freizeit. Unser Org-Leiter nimmt dafür extra zwei Wochen Urlaub", sagt der 1. Vorsitzende des MC Oberlausitzer Bergland, Frank Prochnow. Nicht wenige sind jedoch bereits im Rentenalter. "Diese Rentnerbrigade sorgt das ganze Jahr über sowie jetzt zum Finale dafür, dass viele Kleinigkeiten mit Perfektion abgearbeitet werden", erklärt der Vereinsvorsitzende.

Rentner aus Brandenburg packt mit an

Einer, der ebenfalls tatkräftig mit anpackt, ist Wilfried Borgwardt. Er ist aus Brandenburg angereist, um an der Rennstrecke in der Oberlausitz mitzuhelfen. "Ich bin Streckenposten und ich weiß, dass die Vereine Hilfe brauchen." Früher sei das nicht immer möglich gewesen, weil er in seinem Job als Krankenwagenfahrer in Diensten eingespannt war. "Jetzt bin ich aber Rentner. Daher kann ich früher hinfahren, länger bleiben und helfen", sagt Borgwardt.

