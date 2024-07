Der Charme beim Beachvolleyball besteht eigentlich darin, sich nach schweißtreibenden Spielen sofort ins Wasser zu stürzen. Am Silbersee in Lohsa ist das wegen Sanierungsarbeiten an dem früheren Tagebau derzeit nicht möglich. Obwohl das nicht schön ist, ließen sich die Macher des traditionellen Beachvolleyball-Turniers davon nicht abschrecken. Am diesem Wochenende geht es zum 31. Mal über die Bühne. "Es ist für uns einfach der beste Standort, weil es hier genügend Volleyballfelder für ein Turnier in dieser Größenordnung gibt", sagt die Geschäftsführerin des SC Hoyerswerda, Daniela Fünfstück.